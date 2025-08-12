Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 12 agosto de 2025

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 12 de agosto de 2025.

03/21 – 04/19

En el ámbito familiar encontrarás comprensión y amor incondicional, así que podrás relajarte. Aprovecha este día para conectar con tu mundo interior y presta atención a las señales o sueños; tus seres protectores estarán cerca para brindarte sabiduría ancestral.

04/20 – 05/20

Alguien muy cercano, como un hermano o un amigo, te dará un consejo sabio que será como agua fresca para tu alma. La empatía te ayudará a tener un rol más positivo en tu círculo social. Puedes revolucionar tu entorno a través del amor.

05/21 – 06/20

Si inviertes tiempo de calidad en tus metas, llegarás a la cima con gracia. Puede que recibas un ascenso o un reconocimiento especial. La clave está en dejar fluir tus recursos, esos tesoros internos que te llevarán al éxito. Prepárate para jugar en las grandes ligas.

06/21 – 07/20

Los astros te traerán un viaje o experiencia trascendental que impulsará tu crecimiento y evolución a través de un amor que brotará de tu ser a borbotones. Además, te convertirás en guía para otros. Tu ternura y empatía inspirarán a quienes te siguen.

07/21 – 08/21

Tendrás el poder de fluir con la melodía de tu alma. Tu intuición te guiará por zonas profundas y ocultas, y tu sabiduría será fuente de sanación. Recibirás la recompensa por un gesto positivo, amoroso y desinteresado que has tenido en el pasado.

08/22 – 09/22

En el amor, la abundancia llega con un proyecto compartido. Si estás solo, prepárate: alguien especial aparecerá en una reunión o por medio de un amigo protector. Un corazón sensible te abre puertas a nuevas y valiosas conexiones que aportan un complemento enriquecedor.

09/23 – 10/22

Un respaldo influyente te lleva a lograr mejoras en tu rutina. Podría llegar un ascenso o una oportunidad laboral valiosa. Si buscas trabajo, aparece lo justo. La unión entre esfuerzo sostenido y generosidad activa un ciclo fértil, donde todo empieza a prosperar.

10/23 – 11/22

El universo te favorece: un don despierta en tu corazón y se expresa como un caudal generoso de amor e inspiración. El lazo con quien amas se sintoniza con tus designios más elevados, revelando una conexión que fluye con sabiduría, belleza y sentido.

11/23 – 12/20

Recibirás una ayuda importante familiar. Los sacrificios de tus padres y abuelos no fueron en vano; te dejaron herramientas y lecciones valiosas. Sentirás que provienes de un linaje poderoso, sostenido por el amor incondicional y la sabiduría que atraviesa a tu clan.

12/21 – 01/19

Ese ser que inspira tus sueños te dirá algo conmovedor. No te quedes callado; responde fluyendo, bailando al ritmo de la ternura. Permite que las vibraciones mágicas guíen tus palabras y gestos, dejando que tu expresión sea un puente de conexión afectuosa y sincera.

01/20 – 02/18

Este lunes es buen momento para invertir en objetos que optimicen tu vida diaria. Fluye con las compras, porque el dinero no faltará. Todo trabajo que hagas será valorado y bien remunerado. La recompensa llegará junto con prosperidad y armonía para tu rutina.

02/19 – 03/20

Hoy las estrellas te invitan a deslizarte y dejarte llevar por el flujo de la vida. Permite que creatividad y ternura se unan en alianza, así encontrarás plenitud. Si tienes hijos, transmitirles tu sabiduría con naturalidad será el acto de amor más genuino.