Horóscopo de hoy para Capricornio del 12 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 12 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Ese ser que inspira tus sueños te dirá algo conmovedor. No te quedes callado; responde fluyendo, bailando al ritmo de la ternura. Permite que las vibraciones mágicas guíen tus palabras y gestos, dejando que tu expresión sea un puente de conexión afectuosa y sincera.

Horóscopo de amor para Capricornio

Si tienes una pareja que quiere socializar y amigos que también son demandantes, probablemente encontraras que la atención es estresante y difícilmente te hará sentir mejor. Haz escusas, niégate a tomar parte antes de que termines donde no quieres estar. Tus amigos deben aceptar que necesitas algún tiempo tranquilo.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Cuando tú y tu pareja hacen el amor, das placer generosamente y también lo recibes, de ahí tu actitud revela mucho sobre tu experiencia sexual. Recordar que tu pareja quiere su parte y mostrándole verdadera pasión y tu deseo veraz, ¡la complaces y te recompensa con su propia deliciosa manera sensual!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

