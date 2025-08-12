Horóscopo de hoy para Capricornio del 12 agosto de 2025

Ese ser que inspira tus sueños te dirá algo conmovedor. No te quedes callado; responde fluyendo, bailando al ritmo de la ternura. Permite que las vibraciones mágicas guíen tus palabras y gestos, dejando que tu expresión sea un puente de conexión afectuosa y sincera.

Horóscopo de amor para Capricornio Si tienes una pareja que quiere socializar y amigos que también son demandantes, probablemente encontraras que la atención es estresante y difícilmente te hará sentir mejor. Haz escusas, niégate a tomar parte antes de que termines donde no quieres estar. Tus amigos deben aceptar que necesitas algún tiempo tranquilo.

Horóscopo de dinero para Capricornio Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.