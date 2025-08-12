Horóscopo de hoy para Capricornio del 12 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 12 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Ese ser que inspira tus sueños te dirá algo conmovedor. No te quedes callado; responde fluyendo, bailando al ritmo de la ternura. Permite que las vibraciones mágicas guíen tus palabras y gestos, dejando que tu expresión sea un puente de conexión afectuosa y sincera.
