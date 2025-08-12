Horóscopo de hoy para Escorpio del 12 agosto de 2025

El universo te favorece: un don despierta en tu corazón y se expresa como un caudal generoso de amor e inspiración. El lazo con quien amas se sintoniza con tus designios más elevados, revelando una conexión que fluye con sabiduría, belleza y sentido.

Horóscopo de amor para Escorpio Tu habilidad para tratar con los demás te ayuda socialmente. Aun si normalmente encuentras dificultad, te es más fácil hacer amigos. Con convicción, sabes instintivamente como ponerte tu punto de vista, impresionando a otros con tu calmada elocuencia y solo procurando estas amistades si quieres que se desarrollen.

Horóscopo de dinero para Escorpio Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.