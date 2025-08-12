Horóscopo de hoy para Leo del 12 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 12 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tendrás el poder de fluir con la melodía de tu alma. Tu intuición te guiará por zonas profundas y ocultas, y tu sabiduría será fuente de sanación. Recibirás la recompensa por un gesto positivo, amoroso y desinteresado que has tenido en el pasado.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending