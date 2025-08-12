Horóscopo de hoy para Leo del 12 agosto de 2025

Tendrás el poder de fluir con la melodía de tu alma. Tu intuición te guiará por zonas profundas y ocultas, y tu sabiduría será fuente de sanación. Recibirás la recompensa por un gesto positivo, amoroso y desinteresado que has tenido en el pasado.

Horóscopo de amor para Leo Te es fácil crear un ambiente de intimidad y cercanía, es por eso que los demás disfrutan de estar contigo y eres capaz de desarrollar la relación más allá del momento. Si eres soltero, haces una impresión favorable en las personas que conoces y si estas albergando un deseo secreto hay muchas posibilidades de que se cumpla.

Horóscopo de dinero para Leo Es un buen momento para realizar una inversión que tienes planeada desde hace algún tiempo. Las estrellas están en una posición favorable y si no eres precipitado puedes hacer buenas ganancias. No temas pedir consejo a un tercero y examinar atractivas ofertas con mucho cuidado antes de hacer nada. Así aseguras el éxito financiero.