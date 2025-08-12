window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 12 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 12 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Un respaldo influyente te lleva a lograr mejoras en tu rutina. Podría llegar un ascenso o una oportunidad laboral valiosa. Si buscas trabajo, aparece lo justo. La unión entre esfuerzo sostenido y generosidad activa un ciclo fértil, donde todo empieza a prosperar.

Horóscopo de amor para Libra

No te detienes o pareces tener miedo de decir lo que sientes a tu pareja. Si normalmente eres tímido, es una oportunidad ideal para dejar saber lo que quieres compartir sobre cosas más íntimas, sean buenas o malas. No hay nada peor que no dejar que alguien sepa cómo te sientes respecto a ella.

Horóscopo de dinero para Libra

Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tus deseos no dejan nada a tu imaginación; a cambio, vuelve esos sueños realidad. Tu vida sexual necesita un poco de energía o podría quedarse sin vapor. Sorprende al objeto de tu pasión con alguna ropa erótica o juguetes sexuales. Trata algunas nuevas técnicas durante los juegos previos. Con un poco de suerte entraras en el movimiento de las cosas: tu pareja está inspirada para hacer lo mismo por ti.

