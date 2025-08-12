Horóscopo de hoy para Virgo del 12 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 12 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
En el amor, la abundancia llega con un proyecto compartido. Si estás solo, prepárate: alguien especial aparecerá en una reunión o por medio de un amigo protector. Un corazón sensible te abre puertas a nuevas y valiosas conexiones que aportan un complemento enriquecedor.
