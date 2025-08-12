Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 12 de agosto

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este martes 12 de agosto.

Leo

Este día se abre para ti como un soplo de aire nuevo. Las tensiones que venías cargando se aflojan y tu energía recupera fuerza, brillo y dirección. Es el momento perfecto para dejar atrás situaciones que ya cumplieron su función y mirar hacia adelante con confianza.

En el trabajo, podrías recibir una propuesta o información que te dé una ventaja competitiva; mantente alerta y dispuesto a actuar rápido.

Tu magnetismo personal estará en su punto alto, atrayendo a personas que pueden convertirse en aliados importantes. Un pequeño gesto de generosidad o gratitud hoy podría abrirte puertas inesperadas mañana. Si te sientes cargado, haz una pausa: encender una vela, mover los muebles o simplemente ventilar tu espacio ayudará a renovar tu energía y atraer buenas vibraciones.

Hoy presta especial atención a las coincidencias y a las frases que lleguen a ti sin buscarlas; ahí podría estar la clave para una decisión importante. Los números 01 y 23 traen una energía de inicio y expansión, ideal para dar un paso firme hacia tus metas más ambiciosas.

Consejo del día: Tu luz natural brilla más cuando sueltas lo que ya no necesitas.