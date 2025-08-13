Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 13 de agosto
Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Aries para este día
Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este miércoles 13 de agosto.
Aries
La energía del Mago te acompaña, recordándote que tienes en tus manos la capacidad de atraer éxito y abrir caminos. Confía en lo que sientes y deseas, y no dejes que la inseguridad frene tus pasos.
Procura expresarte con suavidad para evitar herir sensibilidades, y cuida tu salud, sobre todo estómago e intestinos, con una alimentación más consciente y balanceada.
Un amor del pasado podría acercarse, pero lo más valioso será mantenerte en el presente y abrir espacio a nuevas alegrías. El Arcángel Metatrón te ilumina para que transformes cualquier sombra en luz, ayudándote a encontrar las respuestas que buscas.
Es momento de avanzar en tus pendientes, recibir un ingreso extra y dejar atrás la melancolía.
Números: 06, 13, 44
Colores: rosa mexicano, rojo fuerte