Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 13 de agosto

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este miércoles 13 de agosto.

Aries

La energía del Mago te acompaña, recordándote que tienes en tus manos la capacidad de atraer éxito y abrir caminos. Confía en lo que sientes y deseas, y no dejes que la inseguridad frene tus pasos.

Procura expresarte con suavidad para evitar herir sensibilidades, y cuida tu salud, sobre todo estómago e intestinos, con una alimentación más consciente y balanceada.

Un amor del pasado podría acercarse, pero lo más valioso será mantenerte en el presente y abrir espacio a nuevas alegrías. El Arcángel Metatrón te ilumina para que transformes cualquier sombra en luz, ayudándote a encontrar las respuestas que buscas.

Es momento de avanzar en tus pendientes, recibir un ingreso extra y dejar atrás la melancolía.

Números: 06, 13, 44

Colores: rosa mexicano, rojo fuerte