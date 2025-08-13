window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 13 de agosto

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Aries para este día

El horóscopo de Mhoni Vidente.

El horóscopo de Mhoni Vidente. Crédito: Cortesía

Avatar de Mhoni Vidente

Por  Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este miércoles 13 de agosto.

Aries

La energía del Mago te acompaña, recordándote que tienes en tus manos la capacidad de atraer éxito y abrir caminos. Confía en lo que sientes y deseas, y no dejes que la inseguridad frene tus pasos.

Procura expresarte con suavidad para evitar herir sensibilidades, y cuida tu salud, sobre todo estómago e intestinos, con una alimentación más consciente y balanceada.

Un amor del pasado podría acercarse, pero lo más valioso será mantenerte en el presente y abrir espacio a nuevas alegrías. El Arcángel Metatrón te ilumina para que transformes cualquier sombra en luz, ayudándote a encontrar las respuestas que buscas.

Es momento de avanzar en tus pendientes, recibir un ingreso extra y dejar atrás la melancolía.

Números: 06, 13, 44
Colores: rosa mexicano, rojo fuerte

En esta nota

Aries Horóscopo de hoy Mhoni Vidente
Trending
Contenido Patrocinado
Trending