Horóscopo de hoy para Acuario del 13 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 13 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_acuario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Una idea elaborada quiere salir a la luz, pero tus palabras podrían provocar reacciones. Evita discusiones sobre temas candentes: expresarte no significa reprimirte, sino elegir el momento justo. Si hablas con aplomo, tu mensaje llegará sin generar controversias innecesarias.

Horóscopo de amor para Acuario

Si sientes que algo le falta a tu vida, tal vez hayas sufrido recientemente algún tipo de retroceso en tu vida amorosa, no estarás en el mejor humor para acercarte a los demás. Trata de lograr diferentes grados de compostura y auto confianza y de acuerdo a como tu veas las cosas ajústate en una manera más natural.

Horóscopo de dinero para Acuario

Estas muy absorbido contigo mismo como para conducir un negocio exitoso. Evita los tratos complicados o las inversiones riesgosas, ya que pueden revertirse. Reduce tus gastos a lo necesario. No es útil poner resistencia, porque recuperarás tus instintos para hacer dinero con el tiempo.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Suertudo, ¡ya que eres capaz de cumplir todas esas salvajes fantasías! Dile a tu pareja tus deseos más secretos. No seas tímido, estará más inclinada a aceptar de lo que te imaginas. Ambos disfrutan encendiéndose uno al otro con las palabras adecuadas. Después de un juego de palabras seductoras sabés lo que viene a continuación.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

