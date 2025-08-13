Horóscopo de hoy para Escorpio del 13 agosto de 2025

Un asunto sin resolver está afectando tu vida cotidiana. Canalizar esa tensión de manera constructiva puede ser la clave. Iniciar un oficio o habilidad nueva te ayudará a transformar la frustración en acción concreta. Hacer, aunque sea algo pequeño, te ayudará a sanar.

Horóscopo de amor para Escorpio Las personas valoran las cualidades de auto control y confianza que muestras. Disfrutas de ser popular y eres alentado por esto y capaz de hacer progreso con otras cosas que previamente no habías querido perseguir. Tu habilidad para mostrar cierto interés y un cierto grado de paciencia al final es probable que sea recompensado.

Horóscopo de dinero para Escorpio Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.