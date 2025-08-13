Horóscopo de hoy para Escorpio del 13 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 13 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Un asunto sin resolver está afectando tu vida cotidiana. Canalizar esa tensión de manera constructiva puede ser la clave. Iniciar un oficio o habilidad nueva te ayudará a transformar la frustración en acción concreta. Hacer, aunque sea algo pequeño, te ayudará a sanar.
