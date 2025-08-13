window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 13 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 13 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Géminis

(05/21 – 06/20)

Quieres moverte a tu ritmo, pero surgirán imposiciones del entorno que desafían tu libertad. Tu espontaneidad puede generar límites o críticas en los grupos que integras. Canaliza esa energía vibrante en un proyecto con visión de futuro, teniendo en cuenta tu contexto actual.

Horóscopo de amor para Géminis

Reevaluando tu situación romántica, confiadamente tratas de resolver cualquier amargura que haya aparecido entre ustedes. Sin embargo, romperlo inicialmente es, a largo plazo vale la pena para los dos. Si soltero tu divertida y segura actitud hacia los demás es atractiva y no pasa desapercibida por mucho tiempo.

Horóscopo de dinero para Géminis

Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!

Horóscopo de sexo paraGéminis

Podrías bien estar hambriento de sexo. Esa es la impresión que las personas puede tener si los ven a ti y a tu pareja juntos. El nivel superior de pasión que muestras es innegable, no te sorprendas si te dejan con algunas mordidas y rasguños. Después de todo, si eres honesto contigo mismo, esta es la mejor recompensa que tu amante puede darte.

