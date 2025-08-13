Horóscopo de hoy para Leo del 13 agosto de 2025

Viajes, trámites legales o gestiones importantes se activan, pero aún falta camino para concretar lo que anhelas. Aunque tu curiosidad vuele alto, la sabiduría crece con experiencia. Transita cada paso con paciencia: lo que hoy se inicia, puede volverse clave más adelante.

Horóscopo de amor para Leo Auto confiado, relajado y de buen humor, mantienes a todos felices y esperas hacerla bien románticamente. Tus seres amados se reaseguran de tu preocupación y eres capaz de resolver asuntos que aparezcan entre ustedes. Nada evita que hagas nuevos amigos. Ser positivo así como realista te trae éxito.

Horóscopo de dinero para Leo Si hay que hacer decisiones financieras difíciles, puede apoyarte en la ayuda de otras personas. Habla sinceramente sobre tus dudas y traten de encontrar una solución juntos. Pronto te sentirás seguro y libre de tener que hacer elecciones riesgosas. Puedes resolver los asuntos mejor con una mente clara y una actitud atrevida.