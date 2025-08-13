Horóscopo de hoy para Leo del 13 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 13 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Viajes, trámites legales o gestiones importantes se activan, pero aún falta camino para concretar lo que anhelas. Aunque tu curiosidad vuele alto, la sabiduría crece con experiencia. Transita cada paso con paciencia: lo que hoy se inicia, puede volverse clave más adelante.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending