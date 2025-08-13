window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 13 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 13 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_leo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Viajes, trámites legales o gestiones importantes se activan, pero aún falta camino para concretar lo que anhelas. Aunque tu curiosidad vuele alto, la sabiduría crece con experiencia. Transita cada paso con paciencia: lo que hoy se inicia, puede volverse clave más adelante.

Horóscopo de amor para Leo

Auto confiado, relajado y de buen humor, mantienes a todos felices y esperas hacerla bien románticamente. Tus seres amados se reaseguran de tu preocupación y eres capaz de resolver asuntos que aparezcan entre ustedes. Nada evita que hagas nuevos amigos. Ser positivo así como realista te trae éxito.

Horóscopo de dinero para Leo

Si hay que hacer decisiones financieras difíciles, puede apoyarte en la ayuda de otras personas. Habla sinceramente sobre tus dudas y traten de encontrar una solución juntos. Pronto te sentirás seguro y libre de tener que hacer elecciones riesgosas. Puedes resolver los asuntos mejor con una mente clara y una actitud atrevida.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tu pareja puede estar dándote miradas divertidas. ¿Por qué te estas complaciendo en todas estas burlas? No te preocupes ya que tu comportamiento extraño tiene un efecto colateral positivo, ¡excelente sexo! ¡Lo que es más, ambos terminan satisfechos y están impacientes por la próxima vez en que vuelvan a hacer el amor!

