Horóscopo de hoy para Libra del 13 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 13 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Con Marte en tu signo, irradias energía y determinación, pero una figura complementaria, pareja, socio o aliado, podría imponer su plan y frenarte. Evita el choque: busca el punto medio. Vas a necesitar esa alianza para avanzar en algo que no puedes resolver en soledad.
