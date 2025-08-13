window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 13 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 13 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Con Marte en tu signo, irradias energía y determinación, pero una figura complementaria, pareja, socio o aliado, podría imponer su plan y frenarte. Evita el choque: busca el punto medio. Vas a necesitar esa alianza para avanzar en algo que no puedes resolver en soledad.

Horóscopo de amor para Libra

Te sientes más aventurero, saliéndote de tu zona de confort, estas intrigado por las personas que conoces que parecen ser muy diferentes a ti. Es fácil olvidar a una pareja de mucho tiempo o un interés especial de amor. Dales la atención que esperan de ti tan seguro como puedas.

Horóscopo de dinero para Libra

¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.

Horóscopo de sexo paraLibra

No estas haciendo mucho esfuerzo en materia de amor. ¡Pero la verdad es que no lo necesitas! Tu pareja puede hacer algo del trabajo preliminar. Mientras tanto tú te relajas. Cualquier otra cosa sería demasiado, no estas exactamente en control total. Tus propios gritos de deleite no molestarán a tu pareja, todo es como debería de ser.

