Horóscopo de hoy para Libra del 13 agosto de 2025

Con Marte en tu signo, irradias energía y determinación, pero una figura complementaria, pareja, socio o aliado, podría imponer su plan y frenarte. Evita el choque: busca el punto medio. Vas a necesitar esa alianza para avanzar en algo que no puedes resolver en soledad.

Horóscopo de amor para Libra Te sientes más aventurero, saliéndote de tu zona de confort, estas intrigado por las personas que conoces que parecen ser muy diferentes a ti. Es fácil olvidar a una pareja de mucho tiempo o un interés especial de amor. Dales la atención que esperan de ti tan seguro como puedas.

Horóscopo de dinero para Libra ¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.