Horóscopo de hoy para Tauro del 13 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 13 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Algunos tropiezos laborales podrían alterar tu ánimo; que el enojo no se transforme en frustración. Es un día de cierres y despedidas, perfecto para soltar lo que ya no suma. Enciende una vela, has una oración o un pequeño ritual: volverás a sentirte entero desde adentro.
