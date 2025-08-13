Horóscopo de hoy para Tauro del 13 agosto de 2025

Algunos tropiezos laborales podrían alterar tu ánimo; que el enojo no se transforme en frustración. Es un día de cierres y despedidas, perfecto para soltar lo que ya no suma. Enciende una vela, has una oración o un pequeño ritual: volverás a sentirte entero desde adentro.

Horóscopo de amor para Tauro Parejas potenciales se dan cuenta de la confianza que tienes y disfrutan de compartir el tiempo contigo A cualquier lugar que vas, tu amistosa actitud natural reafirma a los demás. No pases por alto a tus viejos amigos, puedes sorprenderte con la reacción que recibas si decides contactar a un viejo amigo del que has estado estado mucho por ya un tiempo.

Horóscopo de dinero para Tauro Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.