Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 13 de agosto
Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Leo en este día
Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este miércoles 13 de agosto.
Leo
Hoy el universo te regala un escenario limpio para empezar de nuevo. Las tensiones recientes comienzan a disiparse y recuperas el impulso que te caracteriza. Es un momento idóneo para cerrar ciclos sin nostalgia y dar el primer paso hacia algo que realmente despierte tu entusiasmo.
En lo laboral, una noticia o propuesta inesperada podría colocarte en ventaja frente a otros. Mantente atento a correos, llamadas o encuentros casuales; una conversación breve puede marcar la diferencia. Tu carisma estará en su punto máximo, atrayendo aliados, oportunidades y hasta admiradores que podrían jugar un papel clave en tu futuro.
Un detalle generoso —una palabra de aliento, un favor sin esperar nada a cambio— podría abrirte caminos que ni imaginas. Si notas que tu energía decae, dedica unos minutos a renovar tu entorno: ventilar la habitación, encender una vela o mover un objeto de lugar ayudará a que todo fluya mejor.
Presta especial atención a las señales y coincidencias; hoy, el azar podría convertirse en tu mejor consejero. Los números 01 y 23 vibran a tu favor, impulsando proyectos y decisiones que te acerquen a tus metas más ambiciosas.
Consejo del día: Brillas más cuando dejas ir lo que ya no te nutre.