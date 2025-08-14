window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 14 de agosto

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Aries para este día

El horóscopo de Mhoni Vidente para Leo.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Leo. Crédito: Cortesía

Avatar de Mhoni Vidente

Por  Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este jueves 14 de agosto.

Aries

La carta del Mago te impulsa a confiar en tu talento y a tomar acción sin miedo. Es un jueves para dejar atrás la inseguridad y enfocarte en lo que realmente quieres, porque tienes las herramientas para lograrlo. Mantente firme, pero prudente con tus palabras; no todos interpretan tu energía de la misma manera y evitarás roces innecesarios.

Tu vitalidad estará elevada, así que aprovecha para avanzar en proyectos y cerrar pendientes importantes. Cuida tu alimentación y tu sistema digestivo, ya que tu cuerpo será tu mejor aliado para sostener el ritmo que llevas.

Viste de rosa mexicano o rojo para potenciar la abundancia, y ten presentes tus números 06, 13 y 44. El Arcángel Metatrón te acompaña para transformar cualquier situación en tu favor, y este día se abre una oportunidad para recibir un ingreso extra y encaminarte hacia nuevos logros.

En esta nota

Horóscopo de hoy Mhoni Vidente
Trending
Contenido Patrocinado
Trending