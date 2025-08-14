window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Aries del 14 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 14 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_aries
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Aries

(03/21 – 04/19)

Tu naturaleza fogosa estará potenciada por la Luna, pero tus acciones podrían chocar con los intereses de tus seres queridos. Al tomar decisiones, considera cómo afectan a tu familia. La clave está en compatibilizar impulso y cuidado para no diluir tu energía.

Horóscopo de amor para Aries

Estas lleno de sentimientos positivos cálidos que te dan el valor de salir a descubrir el mundo, conocer gente y hacer las cosas que siempre quisiste hacer. Haz el viaje con el que has soñado, tendrás experiencias que recordar el resto de tu vida.

Horóscopo de dinero para Aries

Aún cuando las finanzas no son tu tema favorito, debes continuar al pendiente de los asuntos de negocios. Es el momento de terminar asuntos retrasados y poner tus documentos en orden. Un posible efecto positivo de esto es que ves todo el panorama y ves cómo está la situación de tus finanzas.

Horóscopo de sexo paraAries

Las aventuras sexuales de alto vuelo no están en tu agenda. En lugar de pasión tu lo sientes como algo sencillo. Agarra a tu pareja y métanse a la cama. Lo harás bien sin esa tonta ropa interior e intentos absurdos de buscar nuevas posiciones. En este momento lo que necesitas es un practico deleite.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Aries Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending