window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 14 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 14 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_capricornio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Recibirás invitaciones para socializar, pero, aunque sean tentadoras, primero atiende asuntos familiares que requieren tu liderazgo protector. Mostrarte decidido en casa será clave. Tu capacidad para abrir camino a los tuyos fortalecerá los lazos y te hará sentir fuerte en tu territorio.

Horóscopo de amor para Capricornio

Si te sientes hastiado y no tienes ninguna chispa, tu vida romántica es probable que no camine mucho. Si te sientes frustrado no te molestes en tratar de pasar tiempo con los demás solo por desesperación o les hagas demandas injustificadas. Haz tiempo para ti mismo y descubre tus propias necesidades. Todo lo demás se arregla por sí mismo.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Tu pareja ha estado encendiendo el encanto y bromeándote con un comportamiento sugestivo cargado sexualmente. Ambos dos esperan con anticipación su encuentro erótico. ¡Muestrale a tu pareja cuanto deseas hacer el amor y volverla loca con un masaje profundo y largo de lo mas erótico!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Capricornio Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending