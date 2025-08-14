Horóscopo de hoy para Capricornio del 14 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 14 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Recibirás invitaciones para socializar, pero, aunque sean tentadoras, primero atiende asuntos familiares que requieren tu liderazgo protector. Mostrarte decidido en casa será clave. Tu capacidad para abrir camino a los tuyos fortalecerá los lazos y te hará sentir fuerte en tu territorio.
