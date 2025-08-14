Horóscopo de hoy para Capricornio del 14 agosto de 2025

Recibirás invitaciones para socializar, pero, aunque sean tentadoras, primero atiende asuntos familiares que requieren tu liderazgo protector. Mostrarte decidido en casa será clave. Tu capacidad para abrir camino a los tuyos fortalecerá los lazos y te hará sentir fuerte en tu territorio.

Horóscopo de amor para Capricornio Si te sientes hastiado y no tienes ninguna chispa, tu vida romántica es probable que no camine mucho. Si te sientes frustrado no te molestes en tratar de pasar tiempo con los demás solo por desesperación o les hagas demandas injustificadas. Haz tiempo para ti mismo y descubre tus propias necesidades. Todo lo demás se arregla por sí mismo.

Horóscopo de dinero para Capricornio Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.