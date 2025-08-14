window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 14 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 14 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Leo

(07/21 – 08/21)

Un viaje o nuevo camino se abre ante ti, pero cuidado con los cantos de sirena que te invitan a mirar atrás o caer en la comodidad. Evita la holgazanería, que podría socavar tu confianza y frenar tu avance hacia nuevas metas.

Horóscopo de amor para Leo

Tú y tu ser amado están optimistas y entusiastas sobre sueños para el futuro, comparten y se dan apoyo mutuo para los cambios que necesitan hacer. Si eres soltero, busca la oportunidad de seguir tus propios sueños, te alienta cuando ves a otros que ya tienen lo que tú deseas.

Horóscopo de dinero para Leo

Adelante, puedes hacer una compra pequeña. Mientras mantengas un ojo en el precio y no hagas las cosas de más, estarás bien. Si estás pensando en invertir tu dinero para obtener un provecho, pide un buen consejo. Con un poco de trato inteligente las cosas saldrán como tú quieres.

Horóscopo de sexo paraLeo

El sexo con tu pareja es bueno. Tu no eres complicado y estas seguro de ti mismo y le das placer efectivamente, especialmente cuando se está sintiendo un poco nerviosa o torpe. Siempre estas dispuesto a brindar ayuda. Tomate tu tiempo y enseñale como quieres ser tocado, en esos lugares especiales. Ahora invierte los papeles.

