Horóscopo de hoy para Libra del 14 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 14 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Tu felicidad nace tanto del trabajo como de tus vínculos personales. Prioriza quienes te apoyan sin interés superficial. Reconoce y valora a quienes ponen el pecho por ti; no los descuides buscando fama o reconocimiento. Hoy, lo esencial está en la espontaneidad de esos lazos.

Horóscopo de amor para Libra

Como consecuencia de tu poca fiabilidad, puedes sin darte cuenta molestar a algunos buenos amigos con este tipo de comportamiento y tu relación también es probable que dura las consecuencias. Si eres soltero, tienes la tendencia a ser atraidita los demás y actuar de manera espontánea puede tener consecuencias negativas ya que conocer a otros puede ser problemático.

Horóscopo de dinero para Libra

El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tu vida sexual está dominada por dos cosas: pasión y armonía. En tus momentos íntimos, te gusta que tu pareja tome el control y te de un tratamiento especial. Recuerda “conquistarlo” en ocasiones y no actuar de una manera tan pasiva. Muéstrale que tan deseoso estas.

