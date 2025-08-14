window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 14 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 14 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

En el amor, enfócate en el presente y no permitas que el deseo de profundidad te nuble la vista. Fortalece tu individualidad y expresa tu verdad. La felicidad llega cuando te reconoces auténtico y te conectas genuinamente con lo que eres hoy.

Horóscopo de amor para Sagitario

Con la pasión en alto, si no eres capaz de hacer nada positivo sobre tus sentimientos, te verás fácilmente frustrado. Cuando trates de acercarte a alguien, que normalmente no esperaría nada de ti, ten cuidado de que lo que implicas o sugieres lo has pensado bien o parecerás vago y poco sincero.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Muchas cosas pueden pasar hoy con respecto al dinero. Es un buen momento de invertir en proyectos riesgosos en los que habías sido cauteloso anteriormente.Usa tu sentido común porque nada sucede por sí mismo a pesar de las circunstancias positivas.Tienes que hacer un esfuerzo para ser realmente exitoso, aun cuando esto signifique únicamente hacer una investigación a fondo.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Todo el mundo sabe que te encanta ser consentido en todas las formas posibles, pero no seas muy perezoso. Muéstrale a tu pareja cuanto la aprecias. Puede estar irritada por tus fantasías sexuales, pero no te preocupes y no cambies de idea, lo más probable es que tu pareja esté asombrada y emocionada con el candor que mostrarás al final.

