Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 14 de agosto

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este jueves 14 de agosto.

Leo: Hoy es tu momento para renacer con fuerza

El cielo despeja las nubes y te entrega un lienzo limpio para comenzar de nuevo. Las tensiones que venías cargando se disipan, y con ellas regresa tu energía arrolladora. Hoy no mires atrás: es hora de cerrar capítulos con elegancia y abrir la puerta a lo que realmente encienda tu pasión.

En el terreno laboral, prepárate para giros inesperados. Una llamada, un correo o incluso un comentario casual puede convertirse en la chispa que te ponga un paso adelante. No subestimes la importancia de una charla corta: alguien clave podría fijarse en ti por tu iniciativa y magnetismo natural.

Tu carisma estará en modo máximo, atrayendo oportunidades, aliados estratégicos y hasta admiradores dispuestos a darte un empujón hacia el éxito. Si sientes que el ánimo baja, actúa de inmediato: renueva tu espacio, mueve los muebles, enciende una vela o abre las ventanas para que la energía fluya.

Atiende a las señales, porque el azar será tu mejor cómplice. Hoy los números 01 y 23 vibran con fuerza en tu camino, impulsando decisiones y proyectos que te acercan a lo que siempre soñaste.

Consejo del día: Brillas más cuando dejas ir lo que ya no te nutre.