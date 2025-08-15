Horóscopo de hoy para Capricornio del 15 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 15 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu salud necesita cuidados más conscientes. Si el estrés aparece, busca formas simples de soltar tensión: respira profundo, elige alimentos más naturales y, sobre todo, haz limpieza de pensamientos que no te suman. Lo que crees impacta en tu cuerpo. Elige creer en lo que te hace bien.
