window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 15 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 15 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_capricornio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Tu salud necesita cuidados más conscientes. Si el estrés aparece, busca formas simples de soltar tensión: respira profundo, elige alimentos más naturales y, sobre todo, haz limpieza de pensamientos que no te suman. Lo que crees impacta en tu cuerpo. Elige creer en lo que te hace bien.

Horóscopo de amor para Capricornio

Optimista y contento, la amabilidad que muestras atrae a las personas hacia a ti ya que encuentran esta cualidad atractiva. Si buscas amor, encantarás sin esfuerzo a todos los que conozcas. Casi cualquier persona que encuentres quedará impresionada por tu apariencia. No te creas mucho o te sientas lo máximo, regresa los halagos que recibas inmediatamente.

Horóscopo de dinero para Capricornio

El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

La discreción no es exactamente tu punto fuerte. Tu tendencia a comentar sobre tus escapadas sexuales puede causar problemas innecesarios. Es obvio que tu pareja no estará contenta con eso. Tampoco a ti te gustaría si todo el mundo supiera lo que dejaste escapar en el calor de la pasión. Será mejor que te controles antes de que surjan problemas incómodos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Capricornio Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending