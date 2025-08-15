Horóscopo de hoy para Escorpio del 15 agosto de 2025

Un reencuentro o un suceso romántico abrirá la puerta a un momento de placer compartido. Baja tus exigencias y suelta esos comentarios mordaces que a veces dificultan los vínculos. Aligerar las expectativas puede ser el primer paso para construir algo más real y duradero.

Horóscopo de amor para Escorpio Situaciones malinterpretadas pueden llevarte a poner la culpa equivocadamente en alguien en quien necesitas mostrar más confianza. Es fácil imaginar que has sido difamado, consecuentemente debes prestar más atención en lo que pasa y en resolver los asuntos de manera más justa, aplacando a los socios cuando es necesario hacerlo.

Horóscopo de dinero para Escorpio Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.