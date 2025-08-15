Horóscopo de hoy para Géminis del 15 agosto de 2025

Tu mundo interior estará especialmente receptivo, y conectarás con tus sensaciones más profundas. Aun así, podrían surgir tensiones en la comunicación. No todo se responde. A veces el silencio preserva. Permítete retirarte un poco: en la calma vas a encontrar serenidad.

Horóscopo de amor para Géminis Rejuvenecido, te tomas un tiempo para pasarlo con tu pareja y demostrarle que tan románticos son tus sentimientos por ella. Si eres soltero, los demás notaran tu sonrisa, calidez y generosidad, te encuentran atractivo. Si existe una persona especial que quieras, déjale saber y responderá con afecto.

Horóscopo de dinero para Géminis Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.