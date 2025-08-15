Horóscopo de hoy para Leo del 15 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 15 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu ambición estará en alza y el camino te provee de recursos para alcanzar tus metas. Eso sí, podrían surgir roces o discusiones con personas que cuestionan tu visión. Mantén el foco y responde con estrategia. Si evitas engancharte en dramas ajenos, vas a llegar mucho más lejos.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending