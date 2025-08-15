window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 15 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 15 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Tu ambición estará en alza y el camino te provee de recursos para alcanzar tus metas. Eso sí, podrían surgir roces o discusiones con personas que cuestionan tu visión. Mantén el foco y responde con estrategia. Si evitas engancharte en dramas ajenos, vas a llegar mucho más lejos.

Horóscopo de amor para Leo

Ten cuidado con las disputas. Si suceden mantente sereno, the otra forma puedes sin querer molestar a la persona que más quieres y no podrías explicar de ninguna manera porque paso esto. Examinando las tensiones internas de los dos se pueden hacer introspecciones útiles que pueden ayudar a resolver asuntos importantes que existen entre ustedes.

Horóscopo de dinero para Leo

En lo que respecta a las finanzas, no te será difícil mantener un balance sano entre tus ingresos y egresos. Cuando compras, eres lo suficientemente inteligente para no dejarte llevar por lo barato Eres perspicaz y es dificil que se aprovechen de tí cuando estás buscando cosas de lujo.Si quieres gastar dinero, adelante pero hazlo con cuidado como acostumbras.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

