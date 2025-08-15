Horóscopo de hoy para Libra del 15 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 15 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu ambición puede crecer de forma silenciosa pero firme, aunque no todos en tu entorno sabrán acompañarla. No permitas que las críticas ajenas te debiliten. La prudencia será tu mejor aliada: reserva tus verdaderas intenciones y avanza con paso medido, sin dejar huellas innecesarias.
