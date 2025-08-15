Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 15 de agosto

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este viernes 15 de agosto.

Leo: Hoy el universo te pide dar un paso valiente

Este jueves se perfila como un día decisivo para los nacidos bajo Leo. Las energías se alinean para dejar atrás lo que ya no tiene lugar en tu vida y abrir espacio a nuevas experiencias que te devuelvan la emoción. Hoy tu determinación será tu mejor herramienta: úsala para cerrar ciclos con firmeza y comenzar otros con entusiasmo.

En lo profesional, no descartes un giro inesperado. Un mensaje, una invitación o una propuesta breve podría abrirte puertas que hasta ahora parecían cerradas. Mantente alerta y no ignores los detalles, porque la oportunidad llegará disfrazada de algo cotidiano.

Tu magnetismo natural brillará con intensidad, atrayendo miradas, aliados y hasta una persona que puede influir en tus planes futuros. Si sientes cansancio o estrés, cambia la energía: reorganiza tu espacio, abre las ventanas o añade un toque de luz que te inspire.

Hoy, el azar está de tu lado. Escucha las señales y confía en tu intuición. Los números 11 y 54 serán tus amuletos, ideales para tomar decisiones financieras o iniciar un proyecto que te acerque a la estabilidad que buscas.

Consejo del día: Avanzas más rápido cuando sueltas lo que ya pesa demasiado.