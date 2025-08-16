window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 16 de agosto

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Aries para este día

El horóscopo de Mhoni Vidente.

El horóscopo de Mhoni Vidente. Crédito: Cortesía

Avatar de Mhoni Vidente

Por  Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este sábado 16 de agosto.

Aries

La vibra del sábado te prende con planes de fiesta, reconciliaciones y sorpresas que te harán sonreír. Te invitan a un evento top, así que lánzate porque habrá gente con la que conectarás de inmediato.

El dinero fluye gracias a una deuda que se resuelve y eso te da margen para disfrutar más. Un amigo de Leo o Piscis trae propuesta de negocio que puede sonar interesante. Golpe de suerte con los números 07 y 18; el amarillo será tu color para atraer abundancia.

Tu brillo especial está en la audacia, la confianza y ese humor que enciende cualquier reunión. Solo cuida no caer en el egocentrismo o en la vanidad, para que la fiesta siga en buen plan.

En esta nota

Horóscopo de hoy Mhoni Vidente
Trending
Contenido Patrocinado
Trending