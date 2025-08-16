Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 16 de agosto

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este sábado 16 de agosto.

Aries

La vibra del sábado te prende con planes de fiesta, reconciliaciones y sorpresas que te harán sonreír. Te invitan a un evento top, así que lánzate porque habrá gente con la que conectarás de inmediato.

El dinero fluye gracias a una deuda que se resuelve y eso te da margen para disfrutar más. Un amigo de Leo o Piscis trae propuesta de negocio que puede sonar interesante. Golpe de suerte con los números 07 y 18; el amarillo será tu color para atraer abundancia.

Tu brillo especial está en la audacia, la confianza y ese humor que enciende cualquier reunión. Solo cuida no caer en el egocentrismo o en la vanidad, para que la fiesta siga en buen plan.