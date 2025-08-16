Horóscopo de hoy para Acuario del 16 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 16 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Buscarás refugio en casa, deseando orden, arraigo y tiempo para lo íntimo. Los pequeños placeres compartidos en familia gratifican tu día a día. Quizás sientas que llegó el momento de adoptar una mascota: su compañía podría convertirse en una fuente nueva de ternura y pertenencia.
