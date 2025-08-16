Horóscopo de hoy para Acuario del 16 agosto de 2025

Buscarás refugio en casa, deseando orden, arraigo y tiempo para lo íntimo. Los pequeños placeres compartidos en familia gratifican tu día a día. Quizás sientas que llegó el momento de adoptar una mascota: su compañía podría convertirse en una fuente nueva de ternura y pertenencia.

Horóscopo de amor para Acuario Si estas tenso e inquieto, pasar algún tiempo solo es apreciado por tu pareja. Tienes la oportunidad de sorprenderla con tu nueva forma de comportarte más relajada. Esto puede ser un precursor para un nuevo acercamiento a tu relación que resulte en que el tiempo que pasen juntos sea más relajado.

Horóscopo de dinero para Acuario En cuestiones de negocios, nada está saliendo como tú quieres. Las personas tratarán de sacar ventaja de tí en las negociaciones importantes, los contactos y tratarán de venderte productos malos. Estas naturalmente irritado, pero esto no resolverá el problema. Deja las inversiones mayores para después cuando las circunstancias sean más prometedoras.