Horóscopo de hoy para Escorpio del 16 agosto de 2025

Si estás soltero, alguien cercano despertará tu sueño romántico. Si estás en pareja, el amor se vuelve fértil, viajero y expansivo. El deseo se conjuga con alegría y proyectos compartidos. Hay una corriente de abundancia que te propone confiar y celebrar la dicha del encuentro.

Horóscopo de amor para Escorpio Te llevas bien con tu pareja e instintivamente entiendes lo que necesita y espera de ti y si estas preocupado sobre algo, puedes cambiarlo para que sea mejor. Si eres soltero, pasa el tiempo con otras personas. Cada conversación que tienes te enriquece y cada encuentro es probable que sea una intensa y memorable experiencia.

Horóscopo de dinero para Escorpio Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.