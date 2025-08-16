Horóscopo de hoy para Escorpio del 16 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 16 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Si estás soltero, alguien cercano despertará tu sueño romántico. Si estás en pareja, el amor se vuelve fértil, viajero y expansivo. El deseo se conjuga con alegría y proyectos compartidos. Hay una corriente de abundancia que te propone confiar y celebrar la dicha del encuentro.
