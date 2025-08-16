Horóscopo de hoy para Géminis del 16 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 16 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu cuerpo pide pausa. Un paseo entre árboles, un día de descanso o un rincón verde pueden devolverte el aplomo. Arrópate con lo que ya tienes. El silencio, cuando se elige, es refugio. Escuchar tu voz interior será el mejor regalo que puedas darte.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending