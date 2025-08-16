Horóscopo de hoy para Géminis del 16 agosto de 2025

Tu cuerpo pide pausa. Un paseo entre árboles, un día de descanso o un rincón verde pueden devolverte el aplomo. Arrópate con lo que ya tienes. El silencio, cuando se elige, es refugio. Escuchar tu voz interior será el mejor regalo que puedas darte.

Horóscopo de amor para Géminis Cualquier compromiso con tu pareja mejora su relación y la hace mucho mejor. Si eres soltero, creas una impresión favorable con cierta persona que muestra un interés inusual en ti, que se nutre de tu aliento. Es buena idea para ti convencer a esta persona especial de tus intenciones románticas.

Horóscopo de dinero para Géminis Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.