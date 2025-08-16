Horóscopo de hoy para Leo del 16 agosto de 2025

Tendrás la ambición se posicionarte en lo profesional, y este es el momento propicio. Si trabajas con constancia, lo lograrás. Una presencia silenciosa, protectora y amorosa estará guiándote desde las sombras. Siente su influencia, aunque no se revele del todo.

Horóscopo de amor para Leo Probablemente no pienses mucho en los demás, aun si son importantes para ti. Trata de no tomar estos sentimientos a pecho. Es mucho mejor si lo dejas y te consientes a ti mismo con un poco de tiempo libre. Espera a que seas capaz de reestablecer una mejor actitud, de otra forma los conflictos menores se vuelven una crisis mayor.

Horóscopo de dinero para Leo Hay muy pocos cambios previstos respecto al dinero. Haz que se sepan tus ideas y ve cómo responden otros a ellas. Puedes recibir un buen consejo que puede volverse lucrativo más adelante.. Solo asegúrate de no quedar atrapado en trivialidades, porque podrías perder tu inspiración.