window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 16 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 16 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_leo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Tendrás la ambición se posicionarte en lo profesional, y este es el momento propicio. Si trabajas con constancia, lo lograrás. Una presencia silenciosa, protectora y amorosa estará guiándote desde las sombras. Siente su influencia, aunque no se revele del todo.

Horóscopo de amor para Leo

Probablemente no pienses mucho en los demás, aun si son importantes para ti. Trata de no tomar estos sentimientos a pecho. Es mucho mejor si lo dejas y te consientes a ti mismo con un poco de tiempo libre. Espera a que seas capaz de reestablecer una mejor actitud, de otra forma los conflictos menores se vuelven una crisis mayor.

Horóscopo de dinero para Leo

Hay muy pocos cambios previstos respecto al dinero. Haz que se sepan tus ideas y ve cómo responden otros a ellas. Puedes recibir un buen consejo que puede volverse lucrativo más adelante.. Solo asegúrate de no quedar atrapado en trivialidades, porque podrías perder tu inspiración.

Horóscopo de sexo paraLeo

Sientes una fuerte atracción física hacia tu pareja. Esos pensamientos eróticos siguen resonando en tu cabeza, en el trabajo y en cualquier otro lado también. Cuando se refiere a sexo, a ninguno de ustedes dos se le necesita decir que hacer. Los dos saben que es lo que los enciende. Traten nuevas cosas espontáneamente, tu creatividad no tiene límites.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Leo
Trending
Contenido Patrocinado
Trending