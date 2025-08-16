Horóscopo de hoy para Libra del 16 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 16 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El deseo se intensifica y el placer cobra protagonismo. Tu cuerpo será territorio de goce y poder. Anímate a explorar tus secretos junto con alguien que sepa indagarlos. Vive lo sensual como un arte sagrado: entre gestos, piel y conexión, descubrirás nuevas formas de afirmarte en el mundo.
