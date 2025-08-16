Horóscopo de hoy para Libra del 16 agosto de 2025

El deseo se intensifica y el placer cobra protagonismo. Tu cuerpo será territorio de goce y poder. Anímate a explorar tus secretos junto con alguien que sepa indagarlos. Vive lo sensual como un arte sagrado: entre gestos, piel y conexión, descubrirás nuevas formas de afirmarte en el mundo.

Horóscopo de amor para Libra Con la pasión en alto, si no eres capaz de hacer nada positivo sobre tus sentimientos, te verás fácilmente frustrado. Cuando trates de acercarte a alguien, que normalmente no esperaría nada de ti, ten cuidado de que lo que implicas o sugieres lo has pensado bien o parecerás vago y poco sincero.

Horóscopo de dinero para Libra Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.