Horóscopo de hoy para Sagitario del 16 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 16 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu vínculo con el cuerpo se vuelve esencial. Alimentarte bien, moverte con disfrute y crear rutinas de cuidado traerá bienestar tangible. Vas a sentir, en carne propia, la vibración de la sanación. Cuanto más te cuides, más energía tendrás para funcionar con alegría, rindiendo tributo a la vida.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
