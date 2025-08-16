window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 16 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 16 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_tauro
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

La Luna en tu signo realza tu solidez natural y te lleva a avanzar con firmeza. Estás listo para concretar. Las muestras de afecto de quienes te rodean serán bálsamo y aliento. Escucha esas palabras dulces: son recordatorio de que no estás solo en el camino.

Horóscopo de amor para Tauro

Las personas disfrutan de tu compañía y están atraídas por ti. Si estas en una relación evitan seguir una tentación. Permanecer fiel a tu pareja es más importante que que ser el foco de atención de otras personas. Si eres soltero y conoces a alguien nuevo, es incierto si la relación será a largo plazo o solo un coqueteo.

Horóscopo de dinero para Tauro

Como no puedes saber lo que encierra el futuro y ya que las cosas pueden cambiar rápidamente, prepárate a ser flexible incluso en las cuestiones financieras.Si haces una inversión o una adquisición mayor en este momento puedes sufrir algunas consecuencias desagradables Si te dan este consejo, permanece escéptico y toma tiempo para considerarlo ya que la información que te den puede no ser la mejor.

Horóscopo de sexo paraTauro

Tú quieres estar al mando, así que deja esto absolutamente claro a tu pareja. ¿Entonces como puedes estimular tu vida sexual? Jugar un papel le funciona a algunas personas. El maestro dando a sus estudiantes mujeres una lección, o el plomero siendo seducido por una ama de casa desesperada. ¡Deja que tu fantasía sea salvaje!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Tauro
