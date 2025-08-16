window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 16 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 16 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Virgo

(08/22 – 09/22)

Tu presencia será faro. Vas a irradiar confianza y sabiduría, convirtiéndote en referente natural para tu grupo. La gente te verá como ejemplo de templanza y compromiso. Aprovecha esta sintonía para inspirar: tu optimismo será medicina para quienes formen parte de tu entorno.

Horóscopo de amor para Virgo

Un cierto e indefinido toque de magia caracteriza tus relaciones. Definitivamente posees el potencial para el romance. Ya sea que tengas una relación de mucho tiempo o estés buscando una cita, encontraras la respuesta en tu propio círculo social. Tu placenteros encuentros dejan una impresión perdurable en las personas que conoces.

Horóscopo de dinero para Virgo

Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!

Horóscopo de sexo paraVirgo

Podrías bien estar hambriento de sexo. Esa es la impresión que las personas puede tener si los ven a ti y a tu pareja juntos. El nivel superior de pasión que muestras es innegable, no te sorprendas si te dejan con algunas mordidas y rasguños. Después de todo, si eres honesto contigo mismo, esta es la mejor recompensa que tu amante puede darte.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

