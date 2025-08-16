Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 16 de agosto
Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Leo en este día
Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este sábado 16 de agosto.
Leo: Un día para cerrar ciclos y atraer lo mejor a tu vida
Este sábado llega con un aire renovador para los nacidos bajo el signo de Leo. Las energías cósmicas te impulsan a dejar atrás todo aquello que ya no suma y a mirar con valentía hacia nuevas oportunidades. Hoy tu carácter fuerte y tu intuición serán claves para tomar decisiones importantes.
La jornada laboral viene con sorpresas agradables. Una propuesta inesperada o una conversación breve puede cambiar el rumbo de tus planes. No descartes que una persona influyente ponga los ojos en ti por tu iniciativa y capacidad de liderazgo. Aprovecha esta energía para mostrar tu talento y dar un paso más cerca de tus metas.
Si tienes pareja, hoy es un buen momento para dialogar y limar asperezas. La armonía está de tu lado, pero debes evitar imponer tus ideas. Para los solteros, alguien de tu entorno cercano podría mostrar un interés que no habías notado antes. Las miradas y las coincidencias hablarán por sí solas.
Tu vitalidad mejora, pero el estrés acumulado podría hacerte sentir cansancio mental. Dedica tiempo a relajarte, dar un paseo o meditar. Pequeños cambios como reorganizar tu espacio o encender una vela pueden ayudarte a equilibrar tu energía.
Hoy las señales estarán en todas partes: una frase que escuches por casualidad o un encuentro inesperado pueden darte pistas valiosas. Los números 12, 85 y 99 vibran con fuerza para ti, ideales para juegos de azar o para tomar decisiones financieras importantes.
Consejo del día: Avanzas más rápido cuando sueltas lo que pesa y te permites recibir lo nuevo.