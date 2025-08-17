Horóscopo de hoy para Acuario del 17 agosto de 2025

La mañana será ideal para quedarte en casa, disfrutar de un desayuno en familia, entre plantas y mascotas que te nutren desde la raíz. Por la tarde, tu energía se acelera: saldrás a celebrar con chispa, creatividad y esa autenticidad vibrante que siempre te distingue.

Horóscopo de amor para Acuario Aun cuando parezca que otros no están de acuerdo y encuentres difícil de compartir tu punto de vista, ser muy emocional no es la forma de reaccionar. Si estas involucrado con tu pareja en una pelea como esta responde adecuadamente al asunto a la mano y no solo a cosas triviales que pueden crecer y salirse de control.

Horóscopo de dinero para Acuario Las cosas no se ven bien en el frente financiero. Estas muy dudoso y no puedes tomar la iniciativa en el momento adecuado. Una falta de concentración hace que tu juicio sea titubeante. Evita hacer decisiones difíciles, porque es altamente probable que cometas un error y te crees problemas a tí mismo. Baja tu meta por el momento.