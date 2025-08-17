Horóscopo de hoy para Capricornio del 17 agosto de 2025

Si tienes hijos, disfrútalos durante la mañana; si no, diviértete con tu hobby favorito. Por la tarde, la energía cambia y será ideal para pensar en formas creativas de mejorar tu salud. Pequeñas acciones con visión de futuro pueden renovar tu bienestar.

Horóscopo de amor para Capricornio En tú vida romántica eres capaz de hacer posibles todas tus ideas y sueños, pero asegúrate de no tomar a tu pareja como algo seguro. Discute tus planes bien, de antemano y si es necesario tienes que estar listo para comprometerte. Si eres muy apresurado y eso muestras, solo complicas más tu vida de lo que necesita ser.

Horóscopo de dinero para Capricornio Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.