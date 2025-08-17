Horóscopo de hoy para Capricornio del 17 agosto de 2025
Si tienes hijos, disfrútalos durante la mañana; si no, diviértete con tu hobby favorito. Por la tarde, la energía cambia y será ideal para pensar en formas creativas de mejorar tu salud. Pequeñas acciones con visión de futuro pueden renovar tu bienestar.
