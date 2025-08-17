Horóscopo de hoy para Géminis del 17 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 17 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Arrancarás con un ritmo pausado: quizás duermas más de lo habitual o simplemente te dejes llevar por la sabiduría tranquila del cuerpo y el alma. Pero por la tarde, con la Luna ingresando a tu signo y uniéndose a Urano, todo se acelera repentinamente ¡te reinventarás!
