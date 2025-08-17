Horóscopo de hoy para Géminis del 17 agosto de 2025

Arrancarás con un ritmo pausado: quizás duermas más de lo habitual o simplemente te dejes llevar por la sabiduría tranquila del cuerpo y el alma. Pero por la tarde, con la Luna ingresando a tu signo y uniéndose a Urano, todo se acelera repentinamente ¡te reinventarás!

Horóscopo de amor para Géminis Enfocándote en la forma en que te sientes, tus emociones parecen más accesibles y tienes una necesidad enorme de estar con alguien especial. Una actitud de confianza impresiona a las personas. Si eres soltero, checa tus contactos existentes, o trata y cultiva nuevos. Ponte activo, haz esa llamada personal y arregla una cita.

Horóscopo de dinero para Géminis ¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.