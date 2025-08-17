window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 17 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 17 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Vas a alcanzar un logro significativo y esta vez te lo permitirás saborear con pleno registro de tu merecimiento. Pero la tarde trae un giro: tu entorno social se activa y tus amistades despiertan ideas, propuestas y movimientos que renovarán tu panorama con una chispa electrizante.

Horóscopo de amor para Leo

Tomate tiempo para considerar seriamente tu vida romántica y decide si quieres compartir tu futuro con otra persona a largo plazo. Si quieres y tienes a alguien en mente es importante saber si también se siente de la misma manera. Necesitas seguridad en una cosa tan importante para poder planear con tiempo adecuadamente.

Horóscopo de dinero para Leo

Sé un poco más cuidadoso con las finanzas. Mantén el control de todos tus negocios y especialmente de tu dinero. Sería una pena gastarlo en cosas que no te darán placer a largo plazo. Si tienes la suerte de tener algunos ahorros, sería buena idea invertirlos provechosamente.

Horóscopo de sexo paraLeo

Sientes que quieres tratar nuevos juegos amorosos inusuales, ya sea algunas posiciones flexibles y acrobáticas del Kama Sutra o cierto tipo de accesorios de piel. Adelante, pruébalo, tu pareja te seguirá el juego. No te decepciones si no te satisface completamente. Las técnicas sofisticadas necesitan mucha práctica y cuando se refiere al sexo, la práctica lo hace perfecto.

