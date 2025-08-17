Horóscopo de hoy para Libra del 17 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 17 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Cualquier situación de presión que enfrentes hoy te conectará con tus recursos interiores, como si cavaras dentro de ti mismo para descubrir un tesoro oculto. Por la tarde, podría abrirse una puerta en el extranjero o en otro lugar lejano: transitarla con libertad será revelador.
