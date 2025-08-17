Horóscopo de hoy para Libra del 17 agosto de 2025

Cualquier situación de presión que enfrentes hoy te conectará con tus recursos interiores, como si cavaras dentro de ti mismo para descubrir un tesoro oculto. Por la tarde, podría abrirse una puerta en el extranjero o en otro lugar lejano: transitarla con libertad será revelador.

Horóscopo de amor para Libra Cuando estas con las personas que más te importan, te encuentras fácilmente en la misma longuitud de onda que alguien más que tu consideras muy especial. No pierdas la oportunidad para hacerte notar o dejes que que te abrumen con toda la atención que te dan. Muestra que mereces toda la amabilidad que recibes.

Horóscopo de dinero para Libra Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.