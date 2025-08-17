Horóscopo de hoy para Sagitario del 17 agosto de 2025

Aprovecha la mañana para planear una dieta rica, natural y nutritiva, y abastecerte con todo lo que necesitas. Tu cuerpo te va a agradecer ese cuidado. Por la tarde, alguien original podría irrumpir en tu vida y llevarte a descubrir alturas que nunca habías experimentado junto a otro.

Horóscopo de amor para Sagitario Estas reticente a mostrar cualquier “da y toma” en tu relación. Otros cercanos a ti, notan que difícil te es mantener tu serenidad y relajarte. Viendo las cosas desde la perspectiva de tu pareja, te hace entender mejor que es exactamente qué es lo que está sintiendo antes de que tomes una decisión o hagas un compromiso.

Horóscopo de dinero para Sagitario La suerte está de tu lado en lo que respecta al dinero, puedes seguir adelante con una inversión. Sal al mundo mézclate con otras personas y en el momento correcto notarás cuando aparece la oportunidad correcta. Se cuidadoso y no tientes mucho a tu suerte.