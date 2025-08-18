Horóscopo de hoy para Capricornio del 18 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 18 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu cuerpo habla, y merece ser escuchado. Si el cansancio asoma, no lo ignores. Una pausa, una cena variada, una visualización antes de dormir: eso puede cambiar tu día. No todo se resuelve haciendo más. Tu energía se renueva con acciones mínimas, pero bien pensadas.
