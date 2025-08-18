window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 18 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 18 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Tu cuerpo habla, y merece ser escuchado. Si el cansancio asoma, no lo ignores. Una pausa, una cena variada, una visualización antes de dormir: eso puede cambiar tu día. No todo se resuelve haciendo más. Tu energía se renueva con acciones mínimas, pero bien pensadas.

Horóscopo de amor para Capricornio

Es fácil hacer un lado a los demás, pero se haría mas si les mostraras interés genuino, no te sorprendas si las personas te rehúyen cuando te portas así. Si tienes una relación de pareja, es poco probable que tú faltar de actitud y entusiasmo vayan muy bien, tienes que ser empujado antes de poder hacer un esfuerzo.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Es bastante fácil convencerte de tener revolcones traviesos. Solo porque tu amante está pasando por una excéntrica fase de sexo obsesionado, no significa que tú tengas que hacer lo mismo. Piénsalo bien antes de acceder. No todo el mundo tiene el gusto por el látigo o los juguetes sexuales, y tal vez tu tampoco.

