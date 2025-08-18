Horóscopo de hoy para Capricornio del 18 agosto de 2025

Tu cuerpo habla, y merece ser escuchado. Si el cansancio asoma, no lo ignores. Una pausa, una cena variada, una visualización antes de dormir: eso puede cambiar tu día. No todo se resuelve haciendo más. Tu energía se renueva con acciones mínimas, pero bien pensadas.

Horóscopo de amor para Capricornio Es fácil hacer un lado a los demás, pero se haría mas si les mostraras interés genuino, no te sorprendas si las personas te rehúyen cuando te portas así. Si tienes una relación de pareja, es poco probable que tú faltar de actitud y entusiasmo vayan muy bien, tienes que ser empujado antes de poder hacer un esfuerzo.

Horóscopo de dinero para Capricornio Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.