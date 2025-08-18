window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 18 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 18 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Tu magnetismo se enciende con picardía y humor. Una charla casual puede volverse huracán en segundos. Las palabras cargadas de deseo activan el cuerpo y despiertan las fantasías secretas. La intimidad se llena de frescura, y el juego erótico se transforma en un arte compartido y vibrante.

Horóscopo de amor para Escorpio

Tu vida romántica es turbulenta y llena de malos entendidos. Se cuidadoso al dar opiniones, no todo el mundo aprecia tu acercamiento directo. Ellos pueden malentender tus comentarios creyendo que son arrogantes y egoístas. Mantenerte calmado y objetivo cuando hagas reclamos y trates de culpar a alguien.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Tu pasión está con un flujo bajo. De hecho, quieres que te dejen en paz. Si tu pareja es más orientada hacia el placer e inclinada al sexo, las cosas se pueden poner difíciles. No dejes que te empujen hacia actividades que no te gusta hacer. Tu pareja tendrá que ser paciente y conformarse con alguna elección alternativa por el momento.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Escorpio Horóscopo de hoy
