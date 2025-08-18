Horóscopo de hoy para Escorpio del 18 agosto de 2025

Tu magnetismo se enciende con picardía y humor. Una charla casual puede volverse huracán en segundos. Las palabras cargadas de deseo activan el cuerpo y despiertan las fantasías secretas. La intimidad se llena de frescura, y el juego erótico se transforma en un arte compartido y vibrante.

Horóscopo de amor para Escorpio Tu vida romántica es turbulenta y llena de malos entendidos. Se cuidadoso al dar opiniones, no todo el mundo aprecia tu acercamiento directo. Ellos pueden malentender tus comentarios creyendo que son arrogantes y egoístas. Mantenerte calmado y objetivo cuando hagas reclamos y trates de culpar a alguien.

Horóscopo de dinero para Escorpio Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.