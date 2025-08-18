window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 18 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 18 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Tu energía fluye en sincronía y eso se nota. Mente y cuerpo despiertos te impulsan a probar, aprender y recorrer. Nada como lo nuevo para sentirte vivo. Brilla con tu frescura innata, vuelve a apostar por ti y deja que la curiosidad marque el rumbo.

Horóscopo de amor para Géminis

La estabilidad domina tu vida amorosa y pasiones existentes que pensaste se habían enfriado y reviven fácilmente. Si estas soltero, atraes nuevas personas de manera instantánea y les muestras lo amable que eres. Aun si eres del tipo tímido, es difícil esconder la forma en la que te sientes. Les das la oportunidad a los demás de llegar a conocer tu lado más sensible.

Horóscopo de dinero para Géminis

El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Sientes una fuerte atracción física hacia tu pareja. Esos pensamientos eróticos siguen resonando en tu cabeza, en el trabajo y en cualquier otro lado también. Cuando se refiere a sexo, a ninguno de ustedes dos se le necesita decir que hacer. Los dos saben que es lo que los enciende. Traten nuevas cosas espontáneamente, tu creatividad no tiene límites.

