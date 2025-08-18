window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 18 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 18 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_leo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Los astros te inspiran a compartir lo que ya no usas, dar una mano, interesarte por tu entorno social. Tus gestos solidarios encenderán vínculos y retroalimentarán esa red humana que te rodea. Tu luz brilla más cuando se entrega: la fraternidad te conecta con algo mucho más grande.

Horóscopo de amor para Leo

Usa tu genuino deseo de comprometerte para mejorar tu relación. Miedos, deseo no expresados, cualquier cosa que ponga tensión en la relación debe atenderse y resolverse. Cuando haces que escuchar sea una prioridad y te das cuenta de las necesidades de tu pareja, de manera muy positiva, todo cambia para ser mejor.

Horóscopo de dinero para Leo

Una ráfaga de ideas no convencionales y propuestas vienen en camino. Aún cuando los viejos métodos han probado ser buenos, mantén abiertas todas tus opciones.. Las personas que te rodean pueden ver conexiones entre cosas que tu has pasado por alto. Pueden permitirte ver las cosas de forma diferente y hacer posible su desarrollo en nuevas formas dinámicas.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tanto tú como tu pareja pueden esperar tiempos excitantes llenos de pasión y deseo. Una escapada de hacer el amor impetuosamente o largas noche en éxtasis, en cualquier momento y en cualquier lugar, están bien. Sorprende a tu pareja con una cena erótica a la luz de las velas. El primer detalle del menú es una botella de burbujeante champaña, ¡borracho del ombligo de tu amante!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Leo
Trending
Contenido Patrocinado
Trending