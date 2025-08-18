Horóscopo de hoy para Libra del 18 agosto de 2025

Se activa una hermosa sintonía para hablar con personas lejanas o de culturas diferentes. Tu palabra será puente. Conversaciones reveladoras te abren caminos nuevos. Busca la guía de alguien sabio: una frase en el momento justo puede ser faro en tu ruta hacia lo nuevo.

Horóscopo de amor para Libra Es fácil perder el control, ser irracional, perder el control en un momento y contestarle a tu pareja con un lenguaje abusivo, de lo que te arrepentirás más tarde. Ellos entenderán si te disculpas y explicas que no te sientes bien y si no estás seguro de cómo te sientes, tomate un tiempo libre, retírate y relájate con un buen libro.

Horóscopo de dinero para Libra Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.