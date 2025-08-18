Horóscopo de hoy para Sagitario del 18 agosto de 2025

Tu opuesto te atrae, te espeja, te provoca. Un diálogo interesante puede enamorarte. Si estás en pareja, recuperen la chispa conversando de distintos temas. Si estás solo, alguien curioso aparecerá en tu camino. La Luna te invita a vincularte desde la mente y ver qué sigue.

Horóscopo de amor para Sagitario Entiendes los asuntos que más importan en tu vida privada. Eres capaz de resolver desacuerdos existentes y enfrentar las consecuencias, aun cuando encuentres difícil hablar sobre ciertas cosas. Te expresas bien y estás listo para hacer compromisos cuando sean necesarios.

Horóscopo de dinero para Sagitario Aún cuando las finanzas no son tu tema favorito, debes continuar al pendiente de los asuntos de negocios. Es el momento de terminar asuntos retrasados y poner tus documentos en orden. Un posible efecto positivo de esto es que ves todo el panorama y ves cómo está la situación de tus finanzas.